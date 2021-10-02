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Лавров увидел в создании альянса AUKUS попытку размыть форматы АСЕАН

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Альянсы подобные новому партнерству по безопасности AUKUS, направлены на размывание форматов АСЕАН, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США и воплощением которых стала четверка QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) и вот недавно - создание AUKUS. Все это идет в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые всю жизнь существовали под эгидой АСЕАН, и все они были асеаноцентричны", - сказал министр в ходе своего выступления на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Эта индо-тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая", - отметил Лавров.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

Сергей Лавров AUKUS АСЕАН

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