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Следствие начало проверку в связи с беспорядками в колонии Владикавказа

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление СК Северной Осетии проводит проверку по факту беспорядков, которые устроили заключенные владикавказской колонии в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве

Ранее сообщалось, что в пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки. Туда были стянуты дополнительные силы для подавления бунта.

Во ФСИН заявляли, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Кроме того, ночью 16 октября стало известно, что на территории колонии произошел пожар, который удалось потушить.

СКР Владикавказ

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