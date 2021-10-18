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Минфин оценил в 30 млрд рублей доиндексацию соцпособий и маткапитала

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дополнительная индексация социальных пособий и материнского капитала на 2022 год в связи с превышением фактического показателя инфляции над заложенным в бюджет обойдется примерно в 30 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Из них 15 млрд рублей пойдет на доиндексацию маткапитала, остальное - на различные пособия. В этой сумме не учитываются расходы на индексацию пенсий.

"Источники - внутреннее перераспределение средств. У нас есть зарезервированные средства определенные, невостребованные, мы как раз дали больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета и, соответственно, в ходе исполнения. Соответственно, за счёт этих средств и будем искать ресурсы", - сказал министр.

Минэкономразвития на прошлой неделе сообщило, что повысило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4% на фоне роста цен на продукты питания. Банк России планирует представить уточненный прогноз по инфляции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 22 октября. Июльский прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год составлял 5,7-6,2%. Повышение этой оценки в октябре "высоко вероятно", заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Годовая инфляция в стране, по данным Росстата, на 11 октября ускорилась до 7,64% с 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз этот показатель был выше 7,6% в феврале 2016 года (тогда он составил 8,1%).

Минфин Антон Силуанов Банк России Росстат Минэкономразвития

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