После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашли во владикавказской колонии (ИК-1) большое количество запрещенных предметов, в том числе телефонов, после произошедшего там бунта заключенных, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН по республике Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, "пытаясь скрыть факты наличия у них запрещенных предметов, всячески препятствовали проведению обысков".

"Двое осужденных отрицательной направленности отказались от выполнения законных требований сотрудников и стали призывать других осужденных к неповиновению. Органами предварительного следствия по факту организации массовых беспорядков и умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что предварительный ущерб от беспорядков составил более 3 млн рублей.

Сейчас в колонии продолжает работу комиссия ФСИН России.

В пятницу не менее 200 заключенных ИК-1 устроили беспорядки. В субботу утром стало известно, что обстановку в учреждении стабилизировали, пострадавших нет. Для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о массовых беспорядках.