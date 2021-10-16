Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заключенные владикавказской колонии ранее объявляли голодовку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заключенные исправительной колонии (ИК-1) во Владикавказе, где накануне произошел бунт, ранее объявляли голодовку, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев.

"Голодовку объявили те же участники, которые сейчас являются причиной происходящих событий, как я понимаю. Внутри колонии начали ужесточать дисциплину. И вот против принимаемых мер они объявили голодовку. Это было на прошлой неделе", - сказал Цгоев.

Он отметил, что в колонии было много проблем инфраструктурного характера, что влекло за собой нарушения. "Колонию надо приводить в соответствие. Она очень старая. Там много нюансов, которые ФСИН по республике самостоятельно решить не сможет, потому что там требуется хорошее финансирование", - добавил Цгоев.

По его словам, сейчас в ИК-1 ситуация полностью контролируется.

Накануне не менее 200 заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки. Во ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

В субботу утром стало известно, что обстановка в колонии стабилизирована, пострадавших нет. Для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко. Следственный комитет РФ по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков.

Владикавказ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

Зачинщиков бунта во Владикавказе распределят по другим колониям

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

В МЧС сочли поджог наиболее вероятной причиной торфяного пожара в Екатеринбурге

В колонии во Владикавказе, где заключенные устроили беспорядки, произошло возгорание

К колонии во Владикавказе для подавления бунта стянули дополнительные силы

Беспорядки в колонии во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах

Во Владикавказе в колонии несколько человек пострадали в беспорядках

Что произошло за день: пятница, 15 октября

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });