Заключенные владикавказской колонии ранее объявляли голодовку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заключенные исправительной колонии (ИК-1) во Владикавказе, где накануне произошел бунт, ранее объявляли голодовку, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев.

"Голодовку объявили те же участники, которые сейчас являются причиной происходящих событий, как я понимаю. Внутри колонии начали ужесточать дисциплину. И вот против принимаемых мер они объявили голодовку. Это было на прошлой неделе", - сказал Цгоев.

Он отметил, что в колонии было много проблем инфраструктурного характера, что влекло за собой нарушения. "Колонию надо приводить в соответствие. Она очень старая. Там много нюансов, которые ФСИН по республике самостоятельно решить не сможет, потому что там требуется хорошее финансирование", - добавил Цгоев.

По его словам, сейчас в ИК-1 ситуация полностью контролируется.

Накануне не менее 200 заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки. Во ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

В субботу утром стало известно, что обстановка в колонии стабилизирована, пострадавших нет. Для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН Рустамом Степаненко. Следственный комитет РФ по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков.