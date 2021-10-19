Руководитель СКР заявил, устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совершивший вооруженное нападение на казанскую гимназию Ильназ Галявиев тщательно спланировал преступление, это подтвердила криминалистическая экспертиза, сообщил руководитель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"Благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения (в мае 2021 года - ИФ) на учеников и преподавателей гимназии в Казани была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы", - пояснил Бастрыкин.

Он отметил, что "в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний".

Как сообщал "Интерфакс", 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где ранее учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).