СПЧ направил в правительство идеи по предотвращению стрельбы в учебных заведениях

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях и направила их в правительство России, сообщается в понедельник на сайте СПЧ.

"После трагедий в Казани и Перми комиссия провела консультации со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности. Подготовленные предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях направили в правительство РФ", - говорится в сообщении Совета.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поручить профильным органам исполнительной власти проработать эти предложения и направить в адрес Совета свою позицию по поводу них.

Так, комиссия Совета предлагает органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений.

Также комиссия СПЧ рекомендует скорректировать программы подготовки будущих педагогов и организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей, направленные на формирование навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.

Кроме того, предлагается усовершенствовать системы городского видеонаблюдения и их аналоги, дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка.

11 мая текущего года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Утром 20 сентября студент юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 47 считаются пострадавшими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В Минздраве сообщали, что Бекмансуров был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и что ему пришлось ампутировать ногу.