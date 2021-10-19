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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число российских медиков, погибших в борьбе с пандемией коронавируса, за первое полугодие 2021 года составило 1100 человек, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, исходя из данных о бюджетных расходах на компенсацию семьям умерших врачей.

"Так вот, 485 врачей погибли в 2020 году, мы видим это по бюджету. Но в 2020 году не было вакцины. Сегодня эта вакцина есть, а количество погибших врачей увеличивается и увеличивается. За полгода этого года эта цифра достигла 1100", - сказал Макаров во вторник журналистам.

По мнению Макарова, эти цифры говорят о том, что вакцинация в России проводится недостаточно быстрыми темпами, и пропаганда вакцинации должна вестись более активно.

"И может быть главный урок... - это то, что те, кто сегодня выступают против вакцинации, пытаясь заработать дешевую политическую популярность, - это уже не безответственность, это подлость", - добавил он.

Госдума будет заслушивать во вторник отчет о выполнении федерального бюджета за 2020 года.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия

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