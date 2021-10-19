Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Систему QR-кодов вводят на курортах Карачаево-Черкесии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Заселиться в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или медотводе от прививки, сообщили "Интерфаксу" во вторник в министерстве туризма и курортов республики.

В РоссииQR-коды введут в колониях и СИЗО КарелииЧитать подробнее

"Аналогичные требования будут распространяться также на посещение заведений общественного питания, массовых спортивных и культурных мероприятий, проходящих в помещениях на территории курортных зон", - сказал сотрудник министерства.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Дополнительные ограничения вводятся для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции и стабилизации эпидситуации в регионе.

КЧР коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

Пандемия коронавируса

За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

В Петербурге в больнице пожилой пациент ударил врача ножом

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });