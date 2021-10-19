Систему QR-кодов вводят на курортах Карачаево-Черкесии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Заселиться в гостиницы на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или медотводе от прививки, сообщили "Интерфаксу" во вторник в министерстве туризма и курортов республики.

"Аналогичные требования будут распространяться также на посещение заведений общественного питания, массовых спортивных и культурных мероприятий, проходящих в помещениях на территории курортных зон", - сказал сотрудник министерства.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Дополнительные ограничения вводятся для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции и стабилизации эпидситуации в регионе.