Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

QR-коды введут в колониях и СИЗО Карелии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Карелии в пенитенциарных учреждениях с 25 октября вводят пропуск по QR-кодам, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Кроме QR-кода о прививке или перенесенной недавно коронавирусной инфекции можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние три дня, или справку о перенесенном COVID-19.

Эти меры вводят, чтобы избежать распространения COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников УФСИН.

Глава Карелии Артур Парфенчиков с 15 октября ввел в регионе доступ по QR-кодам в кафе и рестораны, культурные и спортивные заведения. Без QR-кодов можно пройти в поликлинику и в больницу за неотложной помощью.

Хроника коронавируса. Октябрь.

14
Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране
Карелия ФСИН коронавирус Артур Парфенчиков

Новости по теме

Новости

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
Пандемия коронавируса

В Подмосковье 8 человек арестовали за подделку сертификатов о COVID-вакцинации

Угрозу взрыва после ДТП с бензовозом в Сочи ликвидировали

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Пандемия коронавируса

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

Во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных

В Оренбуржье 7-летняя девочка попала в больницу после распития алкоголя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });