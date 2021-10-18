QR-коды введут в колониях и СИЗО Карелии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Карелии в пенитенциарных учреждениях с 25 октября вводят пропуск по QR-кодам, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Кроме QR-кода о прививке или перенесенной недавно коронавирусной инфекции можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние три дня, или справку о перенесенном COVID-19.

Эти меры вводят, чтобы избежать распространения COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников УФСИН.

Глава Карелии Артур Парфенчиков с 15 октября ввел в регионе доступ по QR-кодам в кафе и рестораны, культурные и спортивные заведения. Без QR-кодов можно пройти в поликлинику и в больницу за неотложной помощью.