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Непривитых чиновников КЧР будут отстранять или переводить на удаленку

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Работники органов госвласти и местного самоуправления Карачаево-Черкесии, не сделавшие прививку от COVID-19, по решению регионального оперштаба будут отстранены от работы.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперштабе КЧР, исключение будет сделано для имеющих медотвод или переболевших коронавирусом менее полугода назад.

Соответствующие изменения внесены сегодня в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности".

В конце июля в Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий работников, работающих с населением. В этот перечень вошли также государственные и муниципальные служащие КЧР.

С 1 ноября в КЧР ввели систему QR-кодов для посещения кинотеатров, торговых центров, общепита и заселения в гостиницы. При официальном медотводе от вакцинации при посещении этих объектов необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест.

С 30 ноября QR-код нужно будет предъявить для допуска в правительственные и административные здания Карачаево-Черкесии.

КЧР Карачаево-Черкесия

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