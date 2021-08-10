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Более половины россиян, побывавших в этом году в отпуске, провели его дома

За границей отдыхали 2% респондентов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (20%) в этом году побывал в отпуске, из них более половины (12%) отдыхали у себя дома. Об этом говорят данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, практически каждый седьмой россиянин, уже побывавший в 2021 году в отпуске, или 3% всех участников опроса, отдыхал на даче, каждый четвертый отдохнувший, или 5% всех респондентов, отдыхал в других местах в пределах РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья посетил каждый десятый российский отпускник, или 2% всех респондентов.

Что касается планов на отпуска на оставшуюся часть текущего года, то, по данным ФОМ, таковые имеются у каждого четвертого россиянина (26%). Из них около половины, или 12% от всех участников опроса, собираются отдыхать у себя дома, каждый шестой – на даче, почти треть собирающихся в отпуск – в других местах в пределах России.

Отдохнуть в странах ближнего и дальнего зарубежья собираются по 1% респондентов, показывают результаты опроса.

Согласно исследованию, 15% россиян в этом году работают без отпусков.

Всероссийский опрос был проведен 23-25 июля 2021 года среди 1500 респондентов.

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