РФ возобновила авиасообщение с Багамами, Ираном и Нидерландами

Снимаются ограничения на полеты в Австрию, ОАЭ, Финляндию, Швейцарию, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

Соответствующее решение было объявлено еще около месяца назад оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

14 октября оперштабом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 ноября 2021 года авиасообщения с учетом эпидобстановки в этих странах. В оперштабе уточнили, что самолеты на Багамы по маршруту Москва - Нассау будут летать с частотой два рейса в неделю; в Иран по маршрутам Москва - Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в неделю будет летать из Сочи в Тегеран.

Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва - Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва - Эйндховен с частотой два рейса в неделю, Санкт-Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С 9 ноября авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; в Оман маршруту Москва - Маскат с частотой два рейса в неделю.

Три рейса в неделю будет осуществляться в Словению по направлению Москва - Любляна. В Тунис по маршруту Москва - Монастир с частотой семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург - с частотой два рейса в неделю. Также в Тунис откроется авиасообщение из аэропортов России, откуда ранее были возобновлены международные полеты, с частотой рейсов в Манастир по два в неделю на каждом маршруте.

Швеция открывается по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетеборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется по маршрутам Москва - Бангкок и Москва - Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе. Там уточнили, что по требованиям таиландской стороны, попасть в страну могут только те граждане России, кто прошел вакцинацию от COVID-19. В оперштабе добавили, что кроме Москвы рейсы в Бангкок и Пхукет с частотой один раз в неделю на каждом маршруте открываются также из тех российских аэропортов, откуда возобновлены международные полеты.

Кроме того, по решению оперштаба, с 9 ноября снимаются ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Также на взаимной основе увеличивается количество регулярных рейсов из России в 12 стран, это - Албания, Болгария, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальдивы, Македония, Мальта, Франция.