Голикова предложила предоставлять два выходных для COVID-вакцинации

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что достигнутый в РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не позволяет влиять на уровень смертности.

Выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией она предложила работодателям для увеличения темпов вакцинации предоставлять сотрудникам два выходных дня на прохождение вакцинации.

В настоящий момент, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минтруда, для прохождения вакцинации сотрудникам может быть предоставлен один выходной или дополнительный день к отпуску.

"Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель (коллективного иммунитета) в 45%. И такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности", - сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в апреле в рамках послания Федеральному собранию президент давал поручение достигнуть коллективного иммунитета к осени этого года, а премьер-министром было дано поручение об установлении коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших.

Голикова также сказала, что на сегодняшний день "по-прежнему абсолютное большинство граждан, которые находятся в тяжелом состоянии, в реанимации, это невакцинированные граждане, включая граждан 60+ и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями".

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ было зафиксировано 1 015 смертей от коронавируса, что является максимальным значением за пандемию.

На прошлой неделе на сайте стопкоронавирус.рф стали публиковать данные о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19 в РФ и сведения об уровне коллективного иммунитета.

Согласно опубликованной информации, на 15 октября в России первый компонент вакцины от коронавируса получили 51 млн человек, полный курс вакцинации прошли 47,5 млн, уровень коллективного иммунитета составляет 45%.