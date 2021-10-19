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Роспотребнадзор постановил отстранять от работы непривитых сотрудников в КБР

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники организаций и предприятий Кабардино-Балкарии, подлежащие обязательной вакцинации, но не сделавшие прививку от COVID-19, будут отстранены от работы, сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по КБР во вторник.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР, с сегодняшнего дня работодатели должны отстранять от работы всех непривитых сотрудников, не предоставивших сертификат о вакцинации или медотвод, сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что на территории республики пройдут выборочные проверки исполнения постановления об обязательной вакцинации. К нарушителям требований Роспотребнадзора будут применяться штрафные санкции.

Как сообщалось, 15 июля 2021 года в связи с эпидситуацией Роспотребнадзор ввел в Кабардино-Балкарии обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, работающих с населением.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо было сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября 2021 года.

Исключение составили люди, имеющие противопоказания к прививке.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Кабардино-Балкария Коронавирус

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