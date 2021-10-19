Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Ненецком АО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация вводится в Ненецком автономном округе (НАО) для работников ряда сфер из-за роста числа случаев COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Натальи Кирхар.

В частности, вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты, а также люди, живущие в организациях социального обслуживания.

Кроме того, в списке - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и лица, подлежащие призыву на военную службу, лица в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями, работники организаций сферы предоставления услуг, государственные и муниципальные служащие.

Согласно постановлению, работодателям необходимо предоставить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работников. В срок до 30 ноября первым компонентом должно привиться не менее 80% сотрудников, вторым компонентом они должны вакцинироваться до 31 декабря.

Отмечается, что среднесуточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе за последние 7 дней составил 34 на 100 тысяч населения при показателе заболеваемости в стране - 19 на 100 тысяч населения.

"С начала октября 2021 года коэффициент распространения инфекции (Rt) сохраняется на уровне 1,0 и выше, что свидетельствует о не снижающейся интенсивности эпидемического процесса", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Ненецком автономном округе выявлено 2 560 случаев COVID-19 , 53 человека скончались.

Первым компонентом вакцинировались 16 213 человек, полностью вакцинацию прошли 15 419 человек. Коллективный иммунитет составляет 55%.