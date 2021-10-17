Вернувшемуся с МКС киноэкипажу предстоит реабилитация после полета

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский, им предстоит реабилитация после космического полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации", - написал Рогозин в своем твиттере.

В воскресенье киноэкипаж приземлился в Казахстане. Посадка прошла штатно.

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. На станции они снимали материал для фильма с рабочим названием "Вызов". Он будет посвящен девушке-врачу, которой придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.