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Съемочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент с хирургической операцией на МКС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Съемочная группа фильма "Вызов" отработала эксперимент по проведению хирургической операции на Международной космической станции (МКС) во время пребывания на орбите, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня в наших руках есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации, а там все по-другому. Как закрепить врача так, чтобы он мог контролировать свои собственные действия, как закрепить больного в условиях существующей станции, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическим инструментами. Как закрепить инструмент. Что делать с кровью, которая в отличие от земных условий не льется на пол (...), а которая обвязывает как масло хирургический инструмент. И как здесь себя вести", - сказал Рогозин на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" в Дубае.

"Это все мы отработали реально на орбите. Это бесценный опыт, с которым мы делимся с нашими партнерами - участниками Международной космической станции", - сказал глава госкорпорации.

"Киноэкипаж" в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого приземлился 17 октября в Казахстане после съемок на МКС фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно "Роскосмосом", Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма осуществляются за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Дмитрий Рогозин МКС Роскосмос

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