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В Волгоградской области обяжут прививаться призывников и вахтовиков

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Такое постановление опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Теперь в перечень вошли работники салонов сотовой связи, клининговых организаций и дезинсекции, ритуальных контор, ЧОПов, аптек, страховых организаций, компаний по организации детского отдыха детей (детских игровых комнат) и проведению спортивных мероприятий. Также Зубарева обязала прививаться людей старше 60 лет, вахтовиков, волонтеров, военных, призывников, сотрудников промышленных предприятий, транспорта и АПК.

До 15 ноября работодатели обязаны обеспечить, чтобы эти работники получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а до 10 декабря - чтобы привились полностью.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в области Зубарева оценивает как крайне сложную. По ее данным, суточная заболеваемость за месяц выросла на 12,7%, смертность увеличилась на 3,25%.

В июле в Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работников такси, гостиничного бизнеса, туризма, доставки продуктов, театров и кинотеатров, образования, здравоохранения и соцзащиты, почты, МФЦ, банков и выставочных пространств.

Помимо этого обязали привиться от коронавируса студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Волгоградской области с 12 октября вернули самоизоляцию для непривитых пенсионеров, а с 18 октября непривитых или тех, кто последние полгода не болел COVID-19, не пускают в фитнес-залы, сауны, бани, музеи, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские, концертные и выставочные залы.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Волгоградская область Ольга Зубарева Роспотребнадзор коронавирус

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