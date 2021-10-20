В Калмыкии введут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Постановление о введении в Калмыкии обязательной вакцинации от коронавируса подписано, сообщил "Интерфаксу" главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Я только что подписал постановление. Вакцинация от нового коронавируса будет обязательной для работников сфер, имеющих множество социальных контактов", - сказал Санджиев.

Он уточнил, что постановление еще не опубликовано в открытых источниках - это будет сделано до конца дня.

По словам собеседника агентства, нововведение коснется системы здравоохранения, образования, транспорта, силовых структур.

За последние сутки в Калмыкии выявлено 60 новых случаев коронавируса ( с начала пандемии - 31 636), скончались 637 зараженных.