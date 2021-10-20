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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Калмыкии введут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Постановление о введении в Калмыкии обязательной вакцинации от коронавируса подписано, сообщил "Интерфаксу" главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Я только что подписал постановление. Вакцинация от нового коронавируса будет обязательной для работников сфер, имеющих множество социальных контактов", - сказал Санджиев.

Он уточнил, что постановление еще не опубликовано в открытых источниках - это будет сделано до конца дня.

По словам собеседника агентства, нововведение коснется системы здравоохранения, образования, транспорта, силовых структур.

За последние сутки в Калмыкии выявлено 60 новых случаев коронавируса ( с начала пандемии - 31 636), скончались 637 зараженных.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Калмыкия Коронавирус Джангар Санджиев

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