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Для непривитых жителей Прикамья старше 65 лет введут режим строгой изоляции

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Пермского края решил с 25 октября ввести режим строгой самоизоляции для жителей от 65 лет из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства региона в среду.

"В Прикамье не иммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания (пребывания). Эти лица не должны покидать мест проживания, за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Также пожилым разрешается выходить из дома для вакцинации и покупки продуктов и лекарств.

Кроме того, разрешены прогулки или выгул питомцев в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера.

Отмечается, что вакцинированные жители в возрасте 65 лет и старше освобождаются от самоизоляции.

QR-коды

Кроме того, заведения общепита смогут посещать граждане с QR-кодами. При этом в заведениях столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

Также расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых ранее был введен фильтр безопасности в виде QR-кодов. В число организаций, которые могут посещать люди с иммунитетом, включены концертные клубы. Их владельцы и организаторы мероприятий также обязаны допускать в заведения только иммунизированных посетителей. Отмечается, что такое решение было принято после проверок, которые показали многочисленные нарушения.

Фильтры безопасности в виде системы QR-кодов также вводятся для организаций сферы торговли. Это требование распространяется на организации, расположенные в торгово-развлекательных центрах и комплексах, розничных магазинах с площадью торговых залов свыше 400 кв. м (за исключением продуктовых магазинов).

"В случае, если в них будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жесткую меру - ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни", - отмечается в сообщении.

Ограничения для гостиниц и хостелов

Также для гостиниц и хостелов вводится ограничение по заполняемости - не более 50% от номерного фонда. При этом данный норматив не распространяется на те объекты размещения, где все работники иммунизированы или имеют справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Кроме того, в регионе впервые вводятся QR-коды для сотрудников ряда организаций, размещаемых в бизнес-центрах и деловых центрах. Речь идет о сфере бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, ЖКХ, образования и других.

Пресс-служба отмечает, что при введении новых ограничений результаты ПЦР-исследований на коронавирус не являются документом, который дает право на посещение организаций и мероприятий. Также отменяется возможность проходить с ними на концерты, спектакли, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введен ранее.

"По решению оперштаба посещение мероприятий в сфере культуры, спорта и любых иных, а также мест массового пребывания людей, в которых введены или уже действуют системы QR-кодов, жители с результатами ПЦР-тестов на коронавирус не допускаются", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе приблизилось к 112 тыс. По числу заболевших Прикамье находится на 8 месте среди регионов России.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
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