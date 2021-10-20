Росавиация ограничила до 16 января действие сертификата эксплуатанта "Витязь-Аэро"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ограничила до 16 января 2022 года срок действия сертификата эксплуатанта "Витязь-Аэро", вертолет которой в августе разбился на Камчатке.

Соответствующий приказ утвержден 18 октября, следует из материалов Росавиации. Решение принято на основании акта внеплановой проверки от 23 августа и отчета об устранении выявленных несоответствий от 31 августа, говорится в материалах.

Сертификат эксплуатанта позволяет авиакомпании выполнять коммерческие перевозки. Ограничение его действия предполагает, что до конкретного срока компания должна устранить выявленные Росавиацией нарушения, в противном случае регулятор может запретить полеты.

12 августа вертолет Ми-8Т "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров – выжили восемь человек. Росавиация своим приказом об ограничении сертификата эксплуатанта вскоре запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность перевозить грузы и оказывать авиационные работы.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании сейчас 15 вертолетов Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" – камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,6 млрд руб.