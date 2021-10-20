Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Любовь Соболь объявили в розыск

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сторонница оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь объявлена в розыск.

Карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней уточняется, что она "разыскивается по статье УК".

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

В апреле 2021 года Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно.

Помимо этого, в конце сентября Следственный комитет (СК) возбудил против Навального и его ближайших соратников, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Российские ритейлеры заявили о готовности к росту спроса на доставку

ФНС подготовила поправки, упрощающие получение социальных налоговых вычетов

Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Что произошло за день: среда, 20 октября

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 октября ускорился до 0,3%

Пандемия коронавируса

Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Пандемия коронавируса

Путин потребовал не занижать данные о COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });