Любовь Соболь объявили в розыск

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сторонница оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь объявлена в розыск.

Карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, в ней уточняется, что она "разыскивается по статье УК".

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

В апреле 2021 года Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно.

Помимо этого, в конце сентября Следственный комитет (СК) возбудил против Навального и его ближайших соратников, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем.