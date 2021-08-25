Самолет столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Челябинска

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Борт авиакомпании S7 Airlines, вылетая из аэропорта в Челябинске, при наборе высоты столкнулся с птицей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в среду в 17:10 (15:10 по Москве) в аэропорту Баландино. Самолет выполнял рейс Челябинск-Новосибирск.

После столкновения с птицей командир воздушного судна принял решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в Новосибирск, говорится в сообщении.

Челябинская транспортная прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности полетов.