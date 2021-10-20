Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, посадка прошла штатно.

Ранее источник агентства сообщил, что лайнер, вылетевший из Челябинска в Норильск, запросил в аэропорту вылета экстренную посадку из-за проблем с гидравликой. На борту было около ста человек.

Как уточнили в пресс-службе челябинского аэропорта, это был рейс Red Wings.

"Самолет, вылетевший в Норильск в 7:20 по местному времени, в 9:23 совершил посадку в нашем аэропорту. На борту 90 пассажиров. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта, ожидают решения авиакомпании по дальнейшему выполнению маршрута", - сказал представитель предприятия.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний России. Ее основной базовый аэропорт - московское "Домодедово". Компания эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь Superjet 100 и два Boeing-777. Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" Red Wings контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.