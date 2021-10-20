Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске

Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Самолет Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, посадка прошла штатно.

Ранее источник агентства сообщил, что лайнер, вылетевший из Челябинска в Норильск, запросил в аэропорту вылета экстренную посадку из-за проблем с гидравликой. На борту было около ста человек.

Как уточнили в пресс-службе челябинского аэропорта, это был рейс Red Wings.

"Самолет, вылетевший в Норильск в 7:20 по местному времени, в 9:23 совершил посадку в нашем аэропорту. На борту 90 пассажиров. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта, ожидают решения авиакомпании по дальнейшему выполнению маршрута", - сказал представитель предприятия.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний России. Ее основной базовый аэропорт - московское "Домодедово". Компания эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь Superjet 100 и два Boeing-777. Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" Red Wings контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.

Superjet Челябинск Норильск Red Wings

Новости по теме

Новости

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Авиакомпании будут проверять у пассажиров анкеты о прибытии в РФ из-за рубежа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });