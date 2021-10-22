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С 25 октября в Тверской области введут QR-коды в торговых и развлекательных центрах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Тверской области с 25 октября будет введена система предъявления QR-кодов при посещении ряда объектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь".

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Как отметил губернатор, введение QR-кодов стало необходимой мерой для усиления безопасности жителей Верхневолжья и снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

"Ситуация находится под контролем. С понедельника мы вводим систему QR-кода для посещения крупных торговых и развлекательных центров. У нас будет возможность избежать жестких мер и закрытия экономики. Наша основная задача - снизить процент заболеваемости и увеличить количество вакцинированных людей", - сказал Руденя.

По его словам, QR-коды будут доступны для граждан, которые прошли вакцинацию либо переболели COVID-19 не более полугода назад.

"Для детей и подростков до 18 лет посещение учреждений возможно лишь в сопровождении взрослых, которые имеют QR-код", - отметил губернатор.

Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Тверская область коронавирус

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