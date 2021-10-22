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На Камчатке с ноября запретят привлекать к работе не привитых от COVID-19 вахтовиков

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Руководителям организаций на Камчатке с 1 ноября запрещено привлекать на работу сезонных работников, не привитых от COVID-19, говорится в постановлении губернатора края, подписанного в четверг.

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Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную (вахтовую) работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в постановлении.

Исключение составят работники, имеющие подтвержденные медзаключением противопоказания к вакцинации, а также вахтовики, переболевшие ковидом не менее полугода назад.

Ранее требование об обязательной вакцинации касалось только вахтовиков, приезжающих на Камчатку из других регионов.

С 1 ноября работники, приезжающие из других регионов РФ или иностранцы, должны быть не только вакцинированы, но и иметь отрицательные результаты исследования на коронавирус методом ПЦР, полученные не ранее чем за 72 часа до даты прибытия на территорию Камчатского края.

По последним данным, на Камчатке зарегистрировано 20,6 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 15,9 тыс. пациентов, погибли от COVID-19 413 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Камчатка коронавирус

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