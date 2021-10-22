Суд оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в пятницу не удовлетворил жалобу защиты отправленного под арест бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, добивавшейся смягчения меры пресечения, сообщила прокуратура края.

"Приморским краевым судом отклонена апелляционная жалоба защитника обвиняемого Гуменюка на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока, которым ранее бывшему чиновнику избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 октября Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия и с учетом позиции прокурора избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следователи предъявили экс-главе города обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гуменюк в судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, вину не признавал.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.