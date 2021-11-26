Ритуальной фирме из дела экс-мэра Владивостока не удалось обжаловать штраф в суде

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция поддержала решение Приморского управления Федеральной антимонопольной службы России о наложении штрафа на предприятие по оказанию ритуальных услуг "Некрополь", фигурирующее в деле о взятках экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку.

"Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление Приморского УФАС России о наложении на МБУ "Некрополь" штрафа в размере 500 тысяч рублей", - сообщила в пятницу пресс-служба Приморского УФАС.

Как сообщалось, ранее Приморское УФАС России признало "Некрополь" виновным в ограничении конкуренции в отношении других ритуальных компаний и предписало устранить нарушения.

По данным регионального УФАС, сотрудники "Некрополя" необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на кладбища, запрещали им копать могилы, незаконно присвоив себе исключительное право на эти работы.

"Некрополь" не устранил нарушения в установленный срок, противоправные действия продолжались. В связи с этим антимонопольное ведомство оштрафовало предприятие на полмиллиона рублей. "Некрополь" пытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Арбитражный суд Приморского края поддержал антимонопольное ведомство.

Предприятие "Некрополь" фигурирует в резонансном деле о многомилионных взятках экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку. По версии следствия, Гуменюк с 2019 по 2021 год получал взятки от руководства "Некрополя" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.