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Омская область вводит нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нерабочие дни продлятся в Омской области с 30 октября по 7 ноября, в эти дни не будут работать школы и детские сады, отменены все очные мероприятия ко Дню народного единства, сообщил в пятницу губернатор Александр Бурков на своей странице в инстаграм.

"По указу президента в Омской области, как и по всей России, с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочие дни. Эта мера, необходимая для того, чтобы сократить количество контактов и снизить риски заражения на рабочих местах и в общественном транспорте", - написал Бурков.

Он добавил, что в связи с этим решением организациям региона необходимо предусмотреть внутренними документами режим действия, исходя из специфики рабочего процесса. Порядок работы органов власти в этот период будет определяться по такому же принципу.

"Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, нужно максимально сокращать количество присутствующих на рабочем месте - переводить персонал на удаленный формат", - отметил глава региона.

В нерабочую неделю не будут работать школы и детские сады. Все очные мероприятия ко Дню народного единства также отменяются. При этом система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану.

Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Омская область коронавирус

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