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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Прикамья объявили период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября

В регионе также могут ввести режим строгой самоизоляции для непривитых

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Пермского края принял решение ввести режим нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона в пятницу.

Такое решение принято из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.

Заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян сообщила журналистам, что с 30 октября не исключено введение режима строгой самоизоляции для непривитых граждан. Принятие такого решение будет зависеть от эпидситуации в регионе.

По словам главы областного Минздрава Анастасии Крутень, пока в Прикамье не наблюдается снижение заболеваемости.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
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