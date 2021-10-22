Власти Прикамья объявили период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября

В регионе также могут ввести режим строгой самоизоляции для непривитых

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Пермского края принял решение ввести режим нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона в пятницу.

Такое решение принято из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.

Заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян сообщила журналистам, что с 30 октября не исключено введение режима строгой самоизоляции для непривитых граждан. Принятие такого решение будет зависеть от эпидситуации в регионе.

По словам главы областного Минздрава Анастасии Крутень, пока в Прикамье не наблюдается снижение заболеваемости.