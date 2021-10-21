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Самарская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о вводе в регионе нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября.

"С понедельника вводим в регионе нерабочие дни, дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября (...). Мера вынужденная, так как заболеваемость COVID-19 продолжает расти", - сообщил в своем официальном инстаграме глава региона в четверг.

Уточняется, что решение принято после предварительного обсуждения с бизнесом и общественными организациями.

Самарская область Дмитрий Азаров Коронавирус

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