Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября до 7 ноября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил продлить период нерабочих дней в регионе.

"Президент объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Но, чтобы после 7 ноября вернуться к относительно нормальной жизни, в нашем регионе надо сделать период разобщения длиннее и пройти его раньше. Принял решение продлить период нерабочих дней с 25 по 29 октября", - написал Никитин в своем инстаграме в пятницу.

В РоссииСамарская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноябряЧитать подробнее

Он отметил, что "после завершения нерабочих дней доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев. ПЦР приниматься не будут".

Никитин также призвал жителей вакцинироваться от коронавируса и отметил, что "мы вынуждены опять терпеть эти неудобства именно из-за тех, кто без медицинских противопоказаний пренебрегает прививкой".

"Надеюсь, эти решения заставят всех осознать, что ситуация серьезная. Простые уговоры вакцинироваться, к сожалению, не дают нужного эффекта", - написал он.

Нижегородская область

Новости по теме

Новости

16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Пожар на пороховом заводе под Рязанью локализован

До 5 рабочих погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

До 5 рабочих погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

Роботы на службе у социальной инженерии - новый этап развития кибермошенничества. Обзор

Три человека погибли при пожаре на производстве пороха под Рязанью

Что случилось этой ночью: пятница, 22 октября

Суд в Приамурье взял под стражу подозреваемого в мошенничестве замдиректора ЦЭНКИ

Суд оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку

Гинцбург заявил, что российские вакцины от COVID-19 проходят строгую проверку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });