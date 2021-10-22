Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября до 7 ноября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил продлить период нерабочих дней в регионе.

"Президент объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Но, чтобы после 7 ноября вернуться к относительно нормальной жизни, в нашем регионе надо сделать период разобщения длиннее и пройти его раньше. Принял решение продлить период нерабочих дней с 25 по 29 октября", - написал Никитин в своем инстаграме в пятницу.

Он отметил, что "после завершения нерабочих дней доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев. ПЦР приниматься не будут".

Никитин также призвал жителей вакцинироваться от коронавируса и отметил, что "мы вынуждены опять терпеть эти неудобства именно из-за тех, кто без медицинских противопоказаний пренебрегает прививкой".

"Надеюсь, эти решения заставят всех осознать, что ситуация серьезная. Простые уговоры вакцинироваться, к сожалению, не дают нужного эффекта", - написал он.