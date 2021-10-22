Уголовное дело завели из-за взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Гибель рабочих на пороховом заводе в Рязанской области будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в Следственном комитете (СК).

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Там отмечается, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства "для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования".

По последним данным, в результате взрыва и пожара на пороховом заводе в Рязанской области погибли 16 человек, один пострадал, он находится в тяжелом состоянии.