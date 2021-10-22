Оперштаб отметил, что ситуация с COVID остается сложной в большинстве регионов РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 за неделю, с 15 по 22 октября, ухудшилась в 14 российских регионах, таковы показатели "тепловой карты", размещенной на портале стопкоронавирус.рф, сообщил в пятницу оперативный штаб.

В нем привели слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сказала, что "ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах".

"Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф. Напоминаем, что оптимальной является защита в виде вакцинации, которая в нашей стране проводится бесплатно. Записаться можно на Госуслугах или по номеру 122", - добавила вице-премьер.

По данным оперштаба, на 22 октября на "тепловой карте" нет ни одного региона, окрашенного в зеленый цвет, который означает стабильную эпидситуацию по коронавирусу, преимущественно все регионы окрашены в красный или оранжевый цвета.

В пятницу, по данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 141, это новый антирекорд по числу заражений за пандемию, как и количество скончавшихся - умерли за сутки 1 064 пациента.