Граждан не будут принимать в налоговых инспекциях с 1 по 3 ноября

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Налоговые инспекции не будут проводить прием граждан с 1 по 3 ноября включительно, предупредил сайт Федеральной налоговой службы (ФНС).

Это решение принято во исполнение президентского указа о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Их ввели из-за роста заболеваемости COVID-19.

ФНС рекомендует гражданам уточнять время работы региональной налоговой инспекции в октябре-ноябре в разделе "Контакты" сайта ФНС, так как по решению властей регионов период нерабочих дней может быть увеличен.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах следует указать контактный номер телефона для связи. Также такие документы можно отправить по почте.

На сайте ФНС для налогоплательщиков доступны более 70 онлайн-сервисов, напомнила служба.