В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной в РФ инфекцией составил 37 141, это новый антирекорд по числу заражений за пандемию.

Рекордным стало и суточное число умерших: 1064 человека. Больше всего пациентов умерли в Москве - 79, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 40. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 228 453.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах страны. Москве за сутки зарегистрировано 8 166 новых случаев, это максимальное значение с конца июня.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 233 новых случая, в Московской области - 2 428.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 168 тыс. 305 случаев коронавирусной инфекции,.

Поправились и выписаны 7 млн 117 060 пациентов, в том числе 25 453 за последние сутки.