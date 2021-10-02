Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

Архивное фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Марина Русакова - российский адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова - сообщила о его аресте на два месяца после задержания в Черногории.

"Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - сообщила "Интерфаксу" его российский адвокат Марина Русакова.

Она также сообщила, что бизнесмен попросил в Черногории политического убежища. "Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования", - сказала Русакова.

Несмотря на арест, Черногория пока не приняла решения по обращению Исмаилова, вопрос о предоставлении ему политического убежища остается на рассмотрении властей страны. По мнению адвоката, если власти Черногории откажут Исмаилову в политическом убежище, вопрос с его экстрадицией может занять до двух месяцев.

Накануне балканские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Исмаилов был задержан. Между тем в посольстве РФ в Подгорице на тот момент не располагали подтверждением этой информации.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах. Бизнесмен был заочно арестован в ноябре 2017 года.

В феврале 2020 года брат Исмаилова Рафик был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу об убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева.