РФ направила в Черногорию запрос о выдаче бизнесмена Исмаилова

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче предпринимателя Тельмана Исмаилова - бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"Запрос о выдаче Исмаилова Т.М. в РФ для привлечения к уголовной ответственности направлен в Минюст Черногории по дипломатическим каналам", - сказали в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что материалы были переданы 7 октября.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Черкизовского рынка арестован судом в столице Черногории Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу российской стороны.

Адвокат Марина Русакова сообщила, что параллельно власти Черногории рассматривают обращение бизнесмена о предоставлении ему политического убежища.

В чем обвиняют Исмаилова в РФ

Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.

После закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка на востоке Москвы, владельцем которого был Исмаилов, бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.