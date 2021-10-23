В РПЦ заверили, что вакцинация не станет обязательной для ее священников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не будут вводить обязательную вакцинацию для священников, сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я не думаю, что Церковь кого-то будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации", - сказал Легойда в субботу на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех священников, поскольку они находятся в постоянном контакте с очень большим количеством людей. Исключение, по его мнению, должны составить те служители Церкви, у которых есть медицинские противопоказания.

Легойда подчеркнул, что митрополит Иларион выразил свое личное мнение по вопросу прививок для священников, однако, как частное лицо он это мнение полностью разделяет. "Там все достаточно логично", - пояснил он.