Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что священнослужители должны вакцинироваться в обязательном порядке.

"Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна была бы быть обязательной, поскольку священнослужители находятся в постоянном контакте с очень большим количеством людей. За исключением, конечно, тех случаев, когда имеются какие-то медицинские противопоказания", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

В то же время митрополит отметил, что в Русской православной церкви, как и в государстве в целом, не принято обязывать духовенство проходить вакцинацию.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ вновь обновил антирекорд за пандемию - заразились 37 678 человек.