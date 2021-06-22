Митрополит облетел Петербург с молитвами об избавлении от пандемии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга, сообщается во вторник на сайте митрополии.

Правящий архиерей и несколько священнослужителей облетели город на вертолете. В небе над Петербургом владыка вознес молитвы об избавлении горожан от пандемии и трижды осенил Петербург иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского, говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 1 065 подтвержденных случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в городе выявлено свыше 459 тыс. заболевших, из них умерли более 15,5 тыс., выздоровели почти 431 тыс. человек.