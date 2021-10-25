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Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку

Производители круп предупредили о росте цен на овсянку и гречку
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Производители круп уведомляют торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре по причине роста стоимости сырья и упаковки, сообщает газета "Коммерсантъ".

"В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм", – сообщается в публикации.

Крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и др. "Роса" предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10–20% из-за продолжающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры. Копия письма есть у "Ъ". В сети супермаркетов "Верный" подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. В агрохолдинге "АФГ Националь" (бренды "Националь", Prosto и др.) также сообщили о росте себестоимости производства круп.

Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая. Газета со ссылкой на Минсельхоз сообщила, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года.

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