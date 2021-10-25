Правительство к ноябрю подготовит план нейтрализации рисков энергокризиса в ЕС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительству к 1 ноября поручено разработать комплекс мер "по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", сообщила пресс-служба Кремля.

На совещании на прошлой неделе президент Владимир Путин поручил чиновникам проанализировать ситуацию и подготовить предложения по нивелированию негативных последствий для российской экономики от событий на мировом рынке, по обеспечению интересов российских сельхозпроизводителей и по сдерживанию роста цен на продукты.

"Если цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, то и у наших производителей возникнет соблазн продавать по высоким ценам. Мы это знаем по недавним событиям в отраслях", - объяснил он.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), сейчас заявленная на 2021 год потребность российских аграриев в минудобрениях закрыта на 95%. Также режим сдерживания цен для внутреннего рынка продлен до конца 2021 года - цены зафиксированы на июльских уровнях. Это позволит сельхозпроизводителям закупить удобрения под весенний сев "в условиях резких изменений ценовой конъюнктуры на мировых рынках", отмечает РАПУ. Тем не менее, аграрии уже стали жаловаться на подорожание удобрений и невозможность закупить необходимые объемы.

"Мониторинг, который мы ведем, показывает, что текущая ситуация негативно сказывается на деятельности предприятий, которые работают в смежных отраслях, и на глобальной цепочке прежде всего, - заявил на том совещании вице-премьер Александр Новак. - Мы видим значительное сокращение производства азотных удобрений и закрытие нефтегазохимических предприятий. На сегодня в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей, это привело к увеличению цен на азотные удобрения в два раза. На сегодняшний день сильно сократили производство норвежский производитель Yara, в Литве Achema, германский BASF, нидерландский производитель, полностью остановлен "Одесский припортовый завод" (второй по величине на Украине), частично закрыли свои мощности предприятия Otchem на Украине".

В связи с ростом цен и сокращением производства в российском правительстве и на рынке видят риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сказал тогда вице-премьер.

"Если говорить о влиянии на рост цен на электроэнергию, на текущую экономическую ситуацию, мы наблюдаем во многих странах банкротства поставщиков газа и электроэнергии, в Великобритании уже произошло банкротство 12 поставщиков, которые обслуживают около 1,5 млн домохозяйств. Причем эта тенденция продолжается, и мы видим, что страдают и другие отрасли - приостанавливают свою деятельность металлургические предприятия, которые используют в своей деятельности электроэнергию - например, производители цинка, сталелитейщики. Так, крупный производитель цинка из Бельгии сократил выпуск продукции на 50% на трех своих заводах", - подчеркнул Новак.

Он заметил, что в Китае из-за дефицита электроэнергии закрыто около 160 предприятий текстильной и легкой промышленности, возникают проблемы и в производстве продуктов питания, "особенно в тепличном хозяйстве, где высокий рост цен не позволяет иметь экономику производства овощей - есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов".