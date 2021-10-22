Минсельхоз ждет, что рост производства мяса в 2022 г. поможет сдержать цены на него

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает, что комплекс мер по поддержке животноводства позволит в 2022 году увеличить производство мяса и тем самым сдержать рост цен на него.

"В 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. Начиная с 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минсельхоз напоминает, что с 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости.

Для стабилизации ценовой ситуации в этом году была введена плавающая экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей - сои и соевого шрота. Помимо этого, животноводам доступны льготные короткие кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

По данным Росстата, сельхозорганизации в сентябре произвели 995,5 тыс. тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 3% меньше, чем в сентябре прошлого года. В частности, производство крупного рогатого скота выросло на 7,9%, до 93,7 тыс. тонн, свиней - снизилось на 7%, до 382,3 тыс. тонн, овец и коз - на 5,6%, до 3,8 тыс. тонн, птицы - на 1,7%, до 514,6 тыс. тонн.

За 9 месяцев этого года производство скота и птицы в РФ уменьшилось на 0,2%, до 8,942 млн тонн. В том числе производство крупного рогатого скота выросло на 4,9%, до 773,5 тыс. тонн, свиней - на 0,6%, до 3,572 млн тонн, овец и коз - сократилось на 3,9%, до 17,3 тыс. тонн, птицы - на 1,7%, до 4,568 млн тонн.

Поголовье крупного рогатого скота в сентябре этого года составило 8 млн 115,1 тыс. голов, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, свиней - 24 млн 552,9 тыс. голов (на 3,5% больше), птицы - 458,1 млн голов (на 0,2% больше).

Как сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на торговые сети, более 10 компаний по мясопереработке предупредили о повышении цен на продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября. Это, в частности, "Дымов", "Клинский", "Мираторг", "Окраина", "Останкино", "Черкизово".

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, большинство поставщиков мяса уведомили о повышении отпускных цен в среднем на 8-10%.