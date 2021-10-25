Губернатор Хабаровского края самоизолировался из-за COVID-19 в его окружении

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев будет работать в удаленном формате, он ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в своем окружении.

"В моем окружении выявлены несколько заболевших коронавирусом. В этой связи принято решение уйти на самоизоляцию. Несмотря на то, что тесты отрицательные, титры антител высокие, я привит, как вы знаете, но рекомендации есть рекомендации. Поэтому некоторое время буду работать в удаленном формате", - сказал Дегтярев в видео, размещенном на его странице в соцсети.

Он также напомнил, что самое эффективное средство защиты от осложненного течения коронавирусной инфекции - вакцинация. Ситуация же в Хабаровском крае по распространению COVID-19 остается сложной, заболеваемость растет.

Совещания и встречи глава региона в ближайшее время будет проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края.