QR-коды станут обязательными для участия в публичных слушаниях в Хабаровске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - QR-коды потребуются хабаровчанам, планирующих принимать участие в публичных слушаниях, которые проводят органы местного самоуправления, сообщается на сайте мэрии в среду.

"Публичные слушания будут осуществляться по месту их проведения с обеспечением установленных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На них смогут присутствовать не более 50 человек, получивших QR-код на портале Госуслуги", - сказано в сообщении.

Также для этих мероприятий будут действительны справки о вакцинации или перенесенном COVID-19 в последние полгода.

С 26 октября в Хабаровске и Хабаровском крае уже действует ряд ограничений: отменены развлекательные, зрелищные, культурные, религиозные, спортивные, выставочные мероприятия.

Кинотеатры, театры, филармония, дома культуры, клубы, а также фитнес залы и бассейны могут работать с 50% загрузкой.

Спортивные мероприятия всех уровней одновременно могут посмотреть не более 100 человек. Исключение - футбольные или хоккейные игру на крупных площадках города - на них будут допускать не более 500 человек.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, введение QR-кодов при посещении общественных мест в крае будет поэтапным. С 1 ноября QR-коды понадобятся для желающих посетить культурные и спортивные мероприятия. С 20 ноября без предъявления QR-кода на территории края нельзя будет заселиться в гостиницу и хостел, а также попасть в кафе или ресторан. Муниципалитеты в то же время усилят контроль за нарушителями, им грозит от крупного штрафа до закрытия.