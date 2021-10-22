На месте ЧП на заводе в Рязанской области найдено тело последнего погибшего

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Обнаружено тело последнего, семнадцатого погибшего при пожаре на рязанском заводе синтетических волокон "Эластик", сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС.

Поисковые работы на месте ЧП завершены.

В пятницу, 22 октября, в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошел взрыв, за ним последовал пожар. В результате произошедшего погибли 17 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в Главное следственное управление ведомства.

Семьям погибших правительство Рязанской области выплатит компенсацию по 1 млн рублей. 25 октября в Рязанской области будет объявлен днем траура.