Google оштрафован в РФ на 6,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы по Таганскому району признал в среду компанию Google виновной в совершении еще двух административных правонарушений, выразившихся в ее отказе удалить запрещенный в России контент.

"Google назначен административный штраф в размере 6,5 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Таким образом, сумма штрафов, вынесенных судами в отношении Google с начала года, составила 39 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, компания пока оплатила только 3,5 млн рублей.

Еще один протокол за аналогичное правонарушение суд отложил на 8 ноября в связи с тем, что Google предоставлено время для ознакомления с материалами дела.

Компании вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание для юрлиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 до 4 млн рублей.

Накануне, 28 сентября, стало известно, что Таганский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы Google на три постановления мирового судьи, который 19 августа назначил компании штрафы на общую сумму 6 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент.

Google, Twitter, Facebook с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись и Telegram, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.