РКН заявил о наличии возможностей для замедления YouTube в России

Но пока ведомство применяет меры административного воздействия

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор может замедлить работу YouTube, но пока выбирает применение административных мер, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Но сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, рассматриваем в первую очередь вариант административного принуждения", - сказал Субботин, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

18 октября в пресс-службе РКН сообщили, что Facebook и YouTube по итогам девяти месяцев этого года чаще других социальных сетей игнорируют требование Роскомнадзора об удалении запрещенной в РФ информации.

"За последние девять месяцев было удалено 166 тыс. запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года. Важно отметить работу социальных сетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по указанным категориям информации. Наибольший процент неудаления (ресурсы проигнорировали требования Роскомнадзора) наблюдается у Facebook - 19% и Youtube - 11%", - говорилось в сообщении РКН в официальном аккаунте во "ВКонтакте".

10 марта за отказ удалить запрещенный в РФ контент РКН замедлил трафик соцсети Twitter на половине ПК и 100% мобильных устройствах. 17 мая в РКН сообщили, что Twitter удалил уже 91% запрещенного контента, в ведомстве положительно оценили усилия соцсети по удалению противоправных материалов и сняли ограничение скорости на стационарных компьютерах (в фиксированных сетях и с связанных с ними сетями Wi-Fi), оставив замедление на мобильных устройствах.